Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин от COVID-19, кроме РФ

Власти Украины ведут переговоры со всеми производителями вакцин от коронавируса COVID-19, кроме Российской Федерации, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме Российской Федерации», — сказал Ермак в интервью журналистам в понедельник.

Он добавил, что руководство страны стремится к тому, чтобы получить вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки.

«Работаем над тем, чтобы получить ее в ближайшее время», — сказал Ермак.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что найдена возможность хранить вакцину от коронавируса при низких температурах, а Министерство здравоохранения уже запустило работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями. В частности, при температуре -70 и ниже хранится, например, вакцина производителей Pfizer/BioNTech.