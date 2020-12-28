Украина в 2021 должна погасить $16 млрд госдолга

Погашение государственного долга в 2021 году составит $16 млрд, что почти вдвое больше годовой суммы погашения в 2022-м и 2023 годах.
Такие данные Министерство финансов привело в инвестпрезентации.
Согласно им, $8,2 млрд из указанной суммы — это погашения по внутреннему долгу, $3,4 млрд — по внешнему, а также $2,7 млрд — обслуживание внутреннего долга и $1,8 млрд грн — внешнего.
В последующие годы выплаты по госдолгу будут снижаться до $8,6 млрд грн в 2022 году, $8,9 млрд — в 2023-м, указано в презентации.
Далее погашения госдолга составят $10,1 млрд в 2024-м и $8,1 млрд в 2025-м соответственно.
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