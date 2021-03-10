В Украине в ближайшее время ждут вакцину Pfizer

Поставки вакцины американской компании Pfizer для вакцинации в Украине ожидаются в ближайшие недели. В то же время украинская сторона рассчитывает на помощь Евросоюза.
Об этом на онлайн-дискуссии «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год» заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, Киев рассчитывает на большую помощь Европейского союза и еще надеется, что она все-таки будет.
«С февраля началась вакцинация пока вакциной AstraZeneca. Мы ожидаем партию вакцины Pfizer в ближайшие недели», — отметил Ермак и добавил, что вакцинация в Украине проводится по принципу очередности.
Ранее сообщалось, что Украина получит 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины, а поставка ожидается напрямую из США.
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