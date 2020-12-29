Менее половины банковских вкладов подпадают под госгарантии

По состоянию на 1 декабря 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) составила 582,39 млрд грн. Это на 7,33 млрд грн больше, чем на 1 ноября (575,06 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало декабря 2020 года: вклады в национальной валюте — 335,60 млрд грн, вклады в иностранной валюте — 246,79 млрд грн.

По данным фонда, полностью защищены вклады (до 200 тыс. грн) 98,0% вкладчиков в банках-участниках фонда. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 39,0% вкладов, что составляет 227,11 млрд грн.

В структуре вкладчиков доля ФОПов составляет 3,2%, а общая сумма их вкладов на 1 декабря 2020 года составила 45,71 млрд грн (7,8% от общей суммы вкладов). С 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

По состоянию на 1 декабря 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 73 банка.