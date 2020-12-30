Байден использует военные полномочия для ускорения вакцинаций

Избранный президент США Джо Байден после инаугурации воспользуется законом об оборонном производстве, чтобы ускорить производство вакцины от коронавируса. Об этом сообщает СNN.

«После присяги я использую свои полномочия в соответствии с законом об оборонном производстве и прикажу частной промышленности ускорить производство материалов, необходимых для вакцин, а также средств защиты», — заявил Байден.

Также демократ раскритиковал текущие темпы вакцинации в США. «Несколько недель назад администрация Трампа предполагала, что к концу декабря можно будет вакцинировать 20 млн американцев. От декабря осталось всего несколько дней, а мы пока вакцинировали лишь несколько миллионов», — указал политик.

Сейчас вакцину получили более 2,1 млн американцев, следует из данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В штаты доставили более 11,4 млн доз препарата. Согласно рекомендации центра, первыми должны быть вакцинированы медицинские работники и жители домов престарелых.

Байден пообещал, что сразу после вступления в должность постарается довести темпы вакцинации до 1 млн человек в день. Однако даже при реализации этого плана для вакцинации большей части населения страны понадобятся месяцы, указал он. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Закон об оборонном производстве (Defense Production Act) был принят в сентябре 1950 года на фоне начала Корейской войны. Он наделял президента правом требовать от бизнеса подписания контрактов или выполнения заказов, необходимых для нужд национальной обороны в контексте холодной войны.

Весной к закону об оборонном производстве прибегал действующий президент США Дональд Трамп. Он использовал его для увеличения выпуска масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования.

США сохраняют первое место в мире по числу заболевших COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране выявили более 19,5 млн зараженных.