Меркель больше не будет баллотироваться на пост канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. Она больше не будет баллотироваться на эту должность.
Об этом политик скзаала в видеообращении.
Меркель заявила, что никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год. Причиной является пандемия.
«Через девять месяцев состоятся всеобщие федеральные выборы, и я не буду баллотироваться на переизбрание. Сегодня я, вероятно, в последний раз обращаюсь к вам под Новый год как федеральный канцлер», — отметила она.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель покинула пост лидера партии — Христианско-демократического союза. Ангела Меркель возглавляла партию в течение 18 лет, 13 из них — на посту канцлера страны.
Как писало Reuters, в политических кругах Германии прогнозируют, что новый глава партии с большой вероятностью может стать следующим канцлером Германии. Делегаты съезда Христианско-демократического союза во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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