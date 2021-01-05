В некоторых регионах ФРГ могут ограничить передвижение

Правительство Германии и власти федеральных земель договорились ввести ограничения на передвижение в регионах с особенно неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Как сообщило во вторник DPA, в частности, гражданам запретят покидать радиус в 15 км от дома без веской причины.

Правило вступит в силу в округах, где в течение недели на 100 тыс. населения будет приходиться 200 случаев заражения коронавирусом.

Также, как ожидается, по итогам встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель объявит о продлении действующего локдауна до 31 января.

С начала пандемии в Германии выявлено 1 787 410 инфицированных, умерли 35 518 пациентов с коронавирусом. За последние сутки заразились 11 987 человек, умерли от осложнений 944 пациента.

Сейчас в ФРГ действует второй по счету локдаун, первый был весной. Из-за новой волны пандемии в начале ноября сперва закрыли кафе и рестораны, но этого оказалось недостаточно. В середине декабря правила пришлось существенно ужесточить и закрыть почти все торговые точки. Не работают театры, музеи, парикмахерские, косметические салоны, школьники переведены на дистанционное обучение. Предполагалось, что меры будут действовать до 10 января.