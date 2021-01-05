Ритейлеры предлагают компромиссный вариант ограничений для торговых сетей на время локдауна

Ассоциация ритейлеров Украины предлагает внести изменения в условия торговли товарами во время предстоящего локдауна, разрешив торговым сетям реализовывать в гипер- и супермаркетах непродовольственные товары, за исключением детских игрушек, мебели и бытовой техники.

«Мы предлагаем компромиссный вариант, где сети могут торговать продукцией, кроме категорий игрушек, бытовой техники и мебели», — сообщил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сооснователь Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.

По его словам, карантинные ограничения в сфере торговли должны быть справедливыми для всех ритейлеров, в том числе в специализированных сегментах. Однако установленное правительством ограничение по продаже непродовольственных товаров в супермаркетах также не учитывает потребности покупателей.

«Если говорить о гипермаркетах, то для них это (ограничение — Ред.) невыгодно, так как у них сильно сокращается ассортимент. Но если мы говорим о магазинах бытовой техники и игрушек, то для них это нормально и понятно — нет „двойных стандартов“, когда магазин игрушек закрыт, а гипермаркет открыт, и там продаются игрушки», — пояснил Жук.

Как отметил эксперт, такое условие будет корректным по отношению к рынку, а также позволит покупателям приобретать товары повседневного потребления.

«Согласно сегодняшнему постановлению, сети не могут торговать, например, батарейками и носками. К чему это приведет? Сети, скорее всего, начнут этим торговать, придут проверяющие органы и начнется недопонимание», — указал он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины одобрил введение локдауна в стране с 8 января по 24 января 2021 года. Как следует из постановления об установлении карантина, торговым сетям в то время разрешается продавать продукты питания, лекарства, медицинские товары, средства гигиены, средства связи, ветпрепараты, корма, семена, средства защиты растений, при условии, что не менее 60% их площади предназначены для торговли указанными товарами. При этом торговля другими группами товаров может осуществляться лишь при условии адресной доставки.

Ранее Американская торговая палата и Европейская бизнес ассоциация призвали правительство пересмотреть это условие.