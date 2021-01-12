Британия выделит гранты на реинтеграцию Крыма в состав Украины

Посольство Великобритании в Украине профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины, говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

В рамках программы «Открытое будущее», которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта 2021 года, планируется развитие реинтеграции полуострова и неподконтрольных территорий на востоке Украины, а также фиксация нарушений прав человека со стороны России в этих регионах и помощь жертвам.

Работу будут вести через общественные организации при поддержке государственных органов.

Как отмечается в анонсе, индикаторами успеха программы должны стать документирование нарушений прав человека на этих территориях и эффективное освещение этой ситуации, а также защита прав жителей полуострова через новую стратегию Украины в отношении Крыма.

Результаты информационной работы с местными некоммерческими организациями — в особенности с крымскими татарами — по улучшения осведомленности о правах человека также указаны в числе целей миссии. Кроме того, планируется поощрение их политической и правозащитной активности.

Финансирование проектов составит до десяти тысяч фунтов стерлингов. При этом поощряются софинансирование и самостоятельное финансирование. Как говорится в примечании, административные расходы не должны превышать восьми процентов от общей суммы бюджета кампании.

«Мы не можем финансировать академические курсы или исследования, курсы английского языка и покупку оборудования», — уточняется в документе.

Денежные средства предоставят только на британский 2020-2021-й финансовый год.