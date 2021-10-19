Посольство Великобритании осудило российскую перепись в Крыму

Посольство Великобритании в Украине поддержало территориальную целостность нашей страны на фоне проведения Россией переписи населения в аннексированном Крыму.

«Планы России по проведению переписи населения в Крыму не меняют того факта, что Крым — это Украина. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», — сообщила пресс-служба посольства Великобритании в Twitter.

Ранее посольство США в Украине заявило, что Вашингтон осуждает проведение Россией переписи населения на территории Крыма и расценивает эти действия как попытку подорвать независимость Украины.

ЕС также осудил проведение в России переписи населения в Крыму.