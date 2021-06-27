BBC опубликовала секретные документы о проходе эсминца у Крыма

Британская телерадиовещательная корпорация BBC опубликовала в воскресенье выдержки из секретных документов, касающихся прохода британского эсминца HMS Defender вблизи берегов Крыма.
Как утверждается в сообщении, папка с документами, включающими распечатки из электронных писем и компьютерной презентации, была случайно обнаружена возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии во вторник, то есть за день до инцидента.
Издание уточняет, что она принадлежала высокопоставленному чиновнику Минобороны Соединенного Королевства, а в редакцию документы передал нашедший их прохожий.
В документах, в частности, утверждается, что Великобритания приняла решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Украине, и показать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.
В презентации, которую приводит BBC, говорится о том, движение эсминца в Черном море было названо «Операцией Дитроит», судя всего, по названию горной породы. Рассматривались два варианта прохода эсминца из Одессы в Батуми.
Первый был описан как «безопасный и профессиональный», в том числе по «схеме разделения движения» вблизи побережья Крыма. При этом британские военные разбирали несколько вариантов ответных действий со стороны российского флота и авиации — от «безопасных и профессиональных» до «небезопасных и непрофессиональных».
Этот путь, как отмечалось в презентации, «предоставит возможность взаимодействия с правительством Украины... в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины».
Второй анализировавшийся вариант предполагал, что эсминец пройдет вдали от Крыма. Это позволило бы избежать конфронтации. Однако в Минобороны опасались, что Москва может представить этот как то, что «Великобритания боится или убегает» и что она признает принадлежность этих вод за Россией.
В итоге выбор был сделан в сторону первого варианта.
Ранее газета The Daily Telegraph сообщила о том, что решение о проходе эсминца вблизи Крыма было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном после того, как о нем поспорили министры иностранных дел Доминик Рааб и министр обороны Бен Уоллес.
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