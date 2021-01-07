Британское посольство отрицает ослабление санкций против России

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс опровергла информацию о якобы «послаблении» санкционного режима против России. О нововведениях речь не идет.
Об этом сообщает британское посольства на странице в Facebook.
«Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины и придерживается санкций против России за незаконную аннексию Крыма. Сообщение о том, что эти санкции были ослаблены, являются ложными», — заявила она.
Как отметили в посольстве, общая лицензия, выданная британским Министерством финансов для морских портов Крыма, воспроизводит цели и содержание лицензионного отступления, предусмотренного статьей 6а решения Совета ЕС № 269/2014, а, следовательно, сохраняет действие аналогичной политики.
Кроме того, спикер МИД Украины Олег Николенко напомнил, что 1 января 2021 года Великобритания вышла из состава ЕС. Как уже не государство-член ЕС Соединенное Королевство начало процедуру переноса европейского санкционного режима, в частности по РФ, в собственное национальное законодательство.
По его словам, общая лицензия британского министерства финансов для морских портов Крыма воспроизвела санкционное отступление от решения Совета ЕС 2014/145/CFSP. Такое отступление существует с 2017 года.
«И раньше была возможность осуществления расчетов за основополагающие потребности в крымских портах, в частности приобретение продуктов питания, лекарств, оплату лечения. Ни про какие другие новшества речь не идет», — добавил Николенко.
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