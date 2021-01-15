КНДР показала на параде новое мощное оружие

В Пхеньяне прошел военный парад по случаю окончания VIII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На мероприятии были представлены баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), агентство называет их «самым мощным оружием в мире». Reuters со ссылкой на фотографии, которые обнародовали государственные северокорейские СМИ, передает, что речь может идти о ракетах Pukguksong-5 — модернизированной версии Pukguksong-4, продемонстрированной в октябре 2020 года.

На параде присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын и ряд высокопоставленных чиновников. Как пишет ЦТАК, на мероприятии также представили «ультрасовременные» образцы тактических ракет и артиллерийских установок.

10 января южнокорейские СМИ сообщили, что Сеул обнаружил «признаки проведения» в КНДР военного парада, приуроченного к съезду ТПК. Позднее они предположили, что это могла быть репетиция мероприятия, так как официальный Пхеньян не объявлял об этом событии.

Предыдущий масштабный военный парад, о котором объявили власти, прошел в КНДР в октябре 2020 года в честь 75-летия создания Трудовой партии.