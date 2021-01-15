Bloomberg назвал сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Оператор проекта газопровода «Северный поток-2» Nord Stream AG 2 планирует завершить строительство одной из двух веток в первой половине 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на график работ, имеющийся в распоряжении агентства и источники.

Согласно документу, трубоукладочная баржа «Фортуна» завершит работы в территориальных водах Дании на последней неделе мая. Затем она приступит к укладке труб в водах Германии, это продлится до июня.

В начале месяца Датское экономическое агентство сообщило, что прокладка труб газопровода в исключительной экономической зоне страны начнется 15 января. Позже эту информацию подтвердила компания-оператор.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. В декабре 2019-го его строительство было приостановлено из-за санкций США, в результате которых швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда.

Год спустя Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы: «Фортуна» уложила участок трубопровода длиной 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии. 23 декабря стало известно, что «Фортуне» будут помогать суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России, а также другие суда обеспечения. Вокруг них появится временная запрещенная зона в несколько сотен метров.

Против строительства газопровода выступили США, которые считают, что «Северный поток-2» станет угрозой энергобезопасности Европы. 1 января американский сенат вслед за палатой представителей в обход вето президента Дональда Трампа принял оборонный бюджет на финансовый 2021 год: он подразумевает новые санкции против трубопровода. После этого издание Politiken сообщило о выходе из проекта строительства газопровода датской консалтинговой и инжиниринговой компании Rambøll. В самой компании отказались комментировать это решение.