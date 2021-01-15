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Мексика оказалась родиной всех бобовых растений

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Мексика оказалась родиной всех бобовых растений

На территории Мексики палеонтологи нашли окаменелый стручок древнего бобового растения. Это говорит, что предок всех современных представителей этого семейства возник на юге Северной Америки еще в конце мелового периода. Статью с описанием исследования опубликовал научный журнал Scientific Reports.

Первые цветковые растения появились на Земле в середине или начале мелового периода, примерно от 100 до 125 млн лет назад. Они произвели революцию в мире растений за счет поддержки насекомых и других опылителей. Благодаря этому цветковые быстро вытеснили папоротники и другие голосеменные растения, которые размножались исключительно за счет ветра.

Ученые давно пытаются выяснить, где возникли первые цветковые растения и как проходила их эволюция. Узнать это очень тяжело, так как отпечатки цветов и плодов древних растений почти никогда не сохраняются внутри осадочных пород.

Мексиканские палеонтологи под руководством профессора Национального политехнического института Эмилио Эстрада-Руиса сделали редкую находку такого рода на севере Мексики, в формации Олмос. Ее породы сформировались в конце мелового периода, примерно от 76 до 72 млн лет назад.

В этих породах ученые нередко находят не только кости динозавров той эпохи, но и отпечатки листьев голосеменных и цветочных растений мелового периода. Еще одной находкой Эстрада-Руиса и его коллег стала необычная продолговатая окаменелость, не похожая на останки животных или растений.

Изучив ее с помощью микроскопа и рентгеновского излучения, палеонтологи с удивлением обнаружили, что это лопнувший стручок бобового растения длиной около 5 см, а шириной – 1,25 см. Сравнив структуру этого плода с другими известными окаменелостями и плодами современных растений, ученые пришли к выводу, что это самое древнее и примитивное бобовое из рода Leguminocarpum.

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Раньше ученые уже находили отпечатки листьев и плодов других видов этих растений, однако все они относились к гораздо более поздним геологическим периодам. Открытие самого древнего представителя этого рода, который назвали Leguminocarpum olmensis, на юге Северной Америки говорит, что этот регион был прародиной предков всех бобовых растений.

Об этом говорят и некоторые другие факторы, в том числе сравнение геномов современных бобовых и большое количество отпечатков бобовых в породах следующих геологических эпох, найденных на территории США и Мексики. Дальнейшие раскопки на территории юга Северной Америки и открытие других окаменелостей, связанных с древнейшими бобовыми растениями, поможет прояснить этот вопрос, надеются Эстрада-Руис и его коллеги.

наука, Мексика
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