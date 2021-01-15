Войти
СМИ сообщили о планах Трампа в день инаугурации Байдена
резонанс
СМИ сообщили о планах Трампа в день инаугурации Байдена
В Раде зарегистрирован законопроект, призванный искоренить старые маршрутки
транспорт
В Раде зарегистрирован законопроект, призванный искоренить старые маршрутки

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

их нравы
RSS

На юге Италии распродают дома по €1

415
На юге Италии распродают дома по €1

Власти итальянского города Троина, расположенного на Сицилии, выставили на продажу заброшенные дома по цене €1. Таким образом они хотят привлечь новых жителей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на мэра Троины Себастьяно Фабио Венеция.

Мэр организовал специальную многоязычную рабочую группу по продаже заброшенного разрушающегося жилья и специальное онлайн-агентство HouseTroina. В конце января местные власти планируют выставить на продажу 30 домов по цене €1. В будущем предложение пополнится еще 100 лотами — после того, как бывшие владельцы передадут свои дома в собственность городу.

Программа имеет ряд условий. Помимо €1, покупатель дома в Троине должен еще внести залог в размере €5 тыс. и отремонтировать дом. На это ему дается три года с момента покупки, после чего залог вернется новому владельцу. При этом местные власти готовы компенсировать часть затрат на ремонт домов — до €15 тыс., а также €10 тыс. на работы по энергоэффективности.

Для тех, кто не хочет покупать ветхое жилье, мэрия Троины готова предоставить €8 тыс. на покупку дома, который не требует ремонта. Например, дом площадью 80 кв. м в хорошем состоянии можно приобрести за €30 тыс.

Также покупатели жилья в Троине будут иметь ряд преференций. Среди них — бесплатный детский сад, бесплатный проезд для школьников и освобождение от налогов на недвижимость и коммунальные услуги в течение первых трех лет.

Читайте также: Украинцы за год стали гораздо более несчастливы

Город Троина расположен в парке Неброди на Сицилии и окружен лесами. Троина находится на высоте 1,1 тыс. м над уровнем моря — ее называют «балконом Сицилии» из-за захватывающей панорамы. Из исторического центра открываются виды на вулкан Этна. Население — около 9 тыс. человек. За час-полтора можно доехать до крупных городов Сицилии. Расстояние до Катании — около 54 км, до Палермо — 114 км.

Купить дом по символической цене сегодня можно во многих странах. Такие акции периодически устраивают в Греции, Франции, Великобритании, Испании, Хорватии, Австрии и Норвегии. Но безусловным лидером выступает Италия. Например, дома по евро можно купить в Бивоне, Бизачче, Муссомели, Молизе и Абруццо.

недвижимость, Италия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 15 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об эпохе низких ставок

Похоже, ФРС придется делать все возможное, чтобы низкие ставки сохранялись максимально долго. Причина – дефицит бюджета США и необходимость удешевления его обслуживания.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Зависимость Украины от Запада как путь к развитию недоразвития

Вспомним строки Вертинского о старом колониальном прошлом одного города-государства, который ныне рассматривается как модель успешного развития: «в бананово-лимонном Сингапуре». Мир поделён на метрополию - колонизаторов-эксплуататоров - и пережившую травму колониализма эксплуатируемую периферию. Страны периферии не выбирают, как им развиваться - они полностью подчинены интересам метрополии и, можно сказать, что смысл их существования заключаемся в удовлетворении этих интересов.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016