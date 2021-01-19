ЕС собирается к 2026 году взять в долг 1 трлн евро

Евросоюз намерен разместить новые долговые обязательства, деноминированные в евро, на сумму около 1 трлн к 2026 году. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя инициативу Еврокомиссии о повышении международной роли евро.

«Мы разместим до 1 трлн долговых обязательств, деноминированных в евро, к 2026 году, предоставив возможность инвесторам широко вкладываться в евро», — подчеркнул он.

По его словам, за счет эмиссий этих евробондов Еврокомиссия, в частности, намерена финансировать программу восстановления экономики сообщества после пандемии объемом €750 млрд.