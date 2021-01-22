В Швейцарии после прививки вакциной Pfizer умерли пять человек

Пять жителей Швейцарии старше 84 лет скончались после прививки от коронавируса, летальные исходы не связаны с вакцинацией и вызваны сопутствующими заболеваниями, сообщает швейцарский фармацевтический регулятор Swissmedic.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в стране в декабре прошлого года. На данный момент одобрены две вакцины для экстренного использования. Препарат компании Moderna был одобрен Swissmedic 12 января, а 19 декабря прошлого года была одобрена вакцина производства Pfizer/BioNTech.

Сообщается, что на данный момент Swissmedic получил в общей сложности 42 отчета о предполагаемых побочных реакциях на лекарства в связи с вакцинацией.

«Большинство сообщений (62%) не были серьезными и включали умеренные реакции, которые уже известны из клинических испытаний. 16 сообщений (38%) были классифицированы как серьезные, а пять сообщений были связаны с летальным исходом», — говорится в заявлении Swissmedic.

Отмечается, что пятеро пациентов в возрасте от 84 до 92 лет умерли от сопутствующих болезней. «Несмотря на хронологическую корреляцию с вакцинацией, нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти», — подчеркивается в заявлении.

Как сообщается со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения страны, по состоянию на 21 января в Швейцарии вакцинированы почти 170 тысяч человек. По данным на 2019 год население Швейцарии — чуть более 8,57 миллиона человек.