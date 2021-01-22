В законопроекте о переходном периоде на Донбассе не будет термина коллаборант

При подготовке законопроекта о госполитике переходного периода отказались от понятия коллаборант. Об этом заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Интерфакс-Украина»

«Мы для себя приняли решение отказаться от слова коллаборант. Я сам сначала использовал его в своих публичных интервью и даже говорил, что мы должны принять законодательство о коллаборантах. Но когда мы начали изучать международный опыт, в том числе исторический, то мы увидели, что коллаборация имеет очень спорное значение и носит негативную коннотацию в отношении ко всем, и под коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные люди, заложники», — сообщил Резников журналистам в пятницу.

Министр считает, что это очень рискованная тема. Именно поэтому от такой терминологии решили отказаться.

«В своем большинстве люди на оккупированной территории заложники, поэтому мы предлагаем ввести градацию сотрудничества с оккупационными режимами, чтобы была возможность четко различать», — добавил Резников.

В начале января в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили о том, что завершили разработку законопроекта, который определяет особенности переходного правосудия в оккупированном Донбассе. Тогда Резников заявил о том, что главной задачей переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми. По словам министра, законопроект о переходном правосудии будет передан Верховной Раде в первом квартале 2021 года.