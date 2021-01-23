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За убийство начальника управления СБУ предлагали $50 000

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За убийство начальника управления СБУ предлагали $50 000

Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 000 за совершение преступления, преступление планировалось в сговоре нескольких лиц, а само уголовное производство не является «разборками» и переделом сфер влияния, заявляют в СБУ.

На брифинге в субботу в Киеве начальник следственного управления ГСУ СБУ Анатолий Булич сообщил, что задержание одного из офицеров СБУ вызвало большой резонанс в обществе, сообщает Интерфакс-Украина.

«Уголовное производство не является какими-то разборками между сотрудниками СБУ, а является непосредственным предупреждением совершения тяжкого преступления. В деле не идёт речь о каком-то эфемерном перераспределении сфер влияния или финансовых потоков, как пишут в СМИ», — сказал он.

«Вчера, 22 января... СБУ провела резонансное задержание... Задержан сотрудник штаба антитеррористического центра при СБУ за подготовку убийства на заказ другого сотрудника СБУ — сотрудника главного управление внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова», рассказал начальник следственного управления.

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По словам Булича, в настоящее время решатся вопрос избрания меры пресечения задержанному.

"Сбор данных проходил на протяжении длительного времени.... Следователи СБУ установили, что имел место сговор нескольких лиц, ими был разработан четкий план совершения преступления, организатор для этого подыскивал исполнителя и предложил за выполнение указанного преступления $50 000",- отметил Булич.

СБУ
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