СБУ разоблачила агента ФСБ РФ из Херсонской области, планировавшего «тарифный Майдан»

Служба безопасности Украины разоблачила и задокументировала противоправную деятельность жителя Херсонской области, который входит в агентурный аппарат ФСБ РФ и так называемое «МГБ ЛНР».
Как сообщает пресс-центр СБУ, в рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что в январе 2021г. через закрытый канал связи агент за денежное вознаграждение получил от кураторов задание способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого «тарифного Майдана».
«Ранее сотрудники СБ Украины задокументировали, что по указанию ФСБ РФ фигурант, который возглавлял одну из пророссийских партий, осуществлял сбор информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере. По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно оккупированным Крымом регионе, а впоследствии — распространиться и по всей стране», — сказано в сообщении.
Кроме того, в феврале 2020 года во время пребывания в Симферополе по заданию кураторов фигурант провел встречи с так называемыми чиновниками «власти АРК», в частности так называемым главой «Республики Крым» Сергеем Аксеновым.
«Российский агент также получил поручение инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения в АРК и развернуть соответствующую информационную кампанию. Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины», — добавили в ведомстве.
Также во время пребывания во временно оккупированном Луганске в мае 2020г. фигурант был завербован представителем так называемой «МГБ ЛНР» и получил псевдоним «Джигурда».
Сейчас продолжается досудебное следствие по ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
СБУ традиционно не называет имени подозреваемого. Вместе с тем, херсонское издание «Мост» сообщает, что речь идет о сепаратисте из Геническа Эдуарде Коваленко.
По данным издания, в 2017 году Коваленко получил пятилетний тюремный срок за срыв мобилизации. В конце 2019 года его обменяли на украинских заложников. Позже он вернулся в Украину и даже собирался баллотироваться на местных выборах, но его партия СПАС так никого и не выдвинула.
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