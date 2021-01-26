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Байден решил пересадить американских чиновников на электрокары

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Байден решил пересадить американских чиновников на электрокары

Новый президент США Джо Байден решил пересадить федеральные ведомства и чиновников на электрокары. Как сообщает CNBC, глава государства уже подписал соответствующий указ, выполнив одно из своих предвыборных обещаний. В документе подчеркивается, что речь идет только об электрокарах американского производства.

«Федеральное правительство владеет огромным парком транспортных средств, которые мы собираемся заменить электромобилями, произведенными прямо здесь, в Америке, американскими рабочими», — цитирует Байдена ABC News.

На данный момент автопарк федеральных властей США насчитывает примерно 650 тыс. автомобилей. Электрокары каких марок займут из место пока не сообщается. Среди американских производителей «зеленых» автомобилей на данный момент числятся: Tesla, Rivian и Lordstown, Ford и General Motors.

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Также президент США пообещал ввести некую систему скидок и льгот для автомобилистов, которые собираются пересесть на электрокары и отказаться от машины с двигателями внутреннего сгорания. Однако детали этого проекта пока держатся в секрете. Скорее всего, водителям будут полагаться значительные субсидии при сдаче старых машин и их замене на более экономичные и экологически чистые транспортные средства.

электромобили, Джо Байден
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