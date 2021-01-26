Меркель поддержала честное распределение вакцины от COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за честное распределение вакцины от COVID-19 в мировом сообществе.
«Речь идет о честном распределении, это не только вопрос денег», — сказала она, выступая на всемирном экономическим онлайн-форуме в Давосе. Она подчеркнула, что вакцинация, на сегодняшний момент — это единственный путь выхода из пандемии коронавируса.
По словам Меркель, честное распределение вакцины поможет сформировать также новые партнерства и связи между странами.
Отметим, что накануне директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил об опасности национализма в области вакцин. По его словам, национализм в области вакцин будет не только моральной, но и экономической ошибкой.
«Исследование, проведенное Международным фондом исследования коммерции, нацелено на справедливое распределение вакцин. Согласно результатам исследования, национализм в отношении вакцин будет стоить мировой экономике до 9,2 триллионов долларов и почти половина из них, 4,5 триллиона, будет убыток в самых успешных экономиках», — сказал Гебрейесус на брифинге.
Отмечается, что некоторые государства, среди них — Германия, Франция, Бельгия, Швейцария, Норвегия, Великобритания и США — могут потерять до 3,9% ВВП, если вакцинами будут обеспечены не все страны.
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