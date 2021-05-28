Меркель не поддерживает отказ от патентов на вакцину от COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель не считает лучшей идеей в борьбе с пандемией коронавируса отказ от патентов на вакцину от COVID-19. Об этом она заявила в пятницу, выступая на общественно-политическом форуме «Саммит глобальных решений», который проходит в онлайн-режиме.

«Я не считаю лучшей идеей, если в пандемию тем, кто за поразительно короткое время разработал такие вакцины, будет сказано: «Поскольку мы находимся во время пандемии, вы должны отказаться от прав на патенты», — отметила Меркель. По ее мнению, в большей степени следует сосредоточиться на поиске импульсов для компаний, действующих в области разработки вакцин и лекарств.

Мировое сообщество в свете коронавирусного кризиса должно быть лучше подготовлено к возможным новым пандемиям, считает канцлер ФРГ.

«Мы должны по возможности быть хорошо подготовленными к новым пандемическим угрозам», — сказала она. При этом Меркель подчеркнула, что «защита патентов здесь играет важную роль». «Мы должны использовать все средства и пути для того, чтобы результаты исследований в форме новых вакцин и медикаментов помогли в действительности всем странам», — отметила канцлер, указав на значение Всемирной организации здравоохранения в этих усилиях.

«Мы еще некоторое время будем бороться с экономическими последствиями пандемии по всему миру», — считает Меркель.

О необходимости приостановить действие патентных правил для тех вакцин, которые разрешены для использования в чрезвычайных ситуациях, ранее заявляли Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная торговая организация (ВТО). По их мнению, это позволит увеличить выпуск препаратов.