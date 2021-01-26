Верховная Рада поддержала законопроект о всеукраинском референдуме

Верховная Рада приняла во втором чтении закон о народовластии через всеукраинский референдум. За его принятие проголосовали 255 нардепов.
Законопроект поддержали 226 депутатов фракции "Слуга народа", 20 – группы "Доверие" и 9 внефракционных, против проголосовали депутаты фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" (15), "Европейская солидарность" (24) и "Голос" (17), а также два внефракционных депутата. Депутаты фракций "Батькивщина" и группы "За майбутне" при голосовании воздержались.
Законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.
Определено, что референдум об утверждении изменений в разделы Конституции назначает президент. На нем утверждается законопроект о соответствующих изменениях в Конституцию, который до этого приняла Рада согласно Основному закону.
Референдум по народной инициативе провозглашается президентом по требованию не менее трех миллионов украинцев.
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