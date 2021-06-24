Меркель снова высказалась против отмены патентов на вакцины

Отмена патентов на вакцины осложнила бы разработку препаратов в будущем. Такое мнение высказала в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.
«Отмену патентов я считаю неверным путем», — сказала она. «В будущем мы будем тоже зависеть от разработок вакцин, это будет возможным, если будет сохранена защита интеллектуальной собственности», — добавила Меркель.
«Пандемия может быть побеждена лишь глобальными усилиями, и ключевой инструмент — прививочная кампания», — заявила Меркель.
Канцлер в очередной раз подчеркнула важность централизованного допуска вакцин на уровне всего ЕС.
Напомним, ранее депутаты Европейского парламента в резолюции высказались за временную отмену прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID для ускорения вакцинации в мире.
О необходимости приостановить действие патентных правил для тех вакцин, которые разрешены для использования в чрезвычайных ситуациях, ранее заявляли Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная торговая организация (ВТО). По их мнению, это позволит увеличить выпуск препаратов.
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