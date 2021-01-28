В Telegram появится возможность импортировать историю сообщений из других мессенджеров

Мессенджер Павла Дурова Telegram скоро получит возможность переносить историю сообщений из других сервисов. О новой опции сообщает Telegram Info.
Некоторые пользователи устройств на iOS случайно получили обновление клиента Telegram до версии 7.4. В нем и содержалась функция, которая дает возможность импортировать истории из других популярных мессенджеров, например, WhatsApp и Viber.
Опцию, как утверждают источники, включили на iPhone случайно, после чего отозвали до проверки новой версии для Android. Фактически, это означает, что возможность импортировать сообщения из мессенджеров-конкурентов в Telegram появится в самое ближайшее время.
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