Во Франции предъявили обвинения задержанным по делу об избиении украинского подростка

Французский суд предъявил обвинения девяти задержанным по делу о жестоком избиении украинского подростка Юрия. Об этом сообщил 31 января телеканал BFM со ссылкой на источник в судебной системе.
По его сведениям, обвинения задержанным, большинство которых несовершеннолетние, были предъявлены 30 января вечером следственным судьей. Как сообщил источник, пятеро помещены в предварительное заключение, остальные - под судебный контроль.
28 января в пригороде Парижа полиция задержала группу молодых людей в рамках расследования дела об избиении подростка. Задержанные были помещены под стражу по подозрению в покушении на убийство и участии в преступном сговоре с целью совершения преступления. Согласно предварительной версии следствия, выходец из Украины мог стать жертвой разборок уличных банд.
Инцидент произошел 15 января, когда Юрий встретился с друзьями возле торгового центра в районе Богренель (XV округ Парижа). Когда к ним приблизилась группа агрессивно настроенных людей, компания бросилась бежать, но подросток поскользнулся и не успел подняться с земли. Согласно записям камеры видеонаблюдения, которые были продемонстрированы в эфире телеканалов, в избиении подростка участвовали около 10 человек. Пострадавший получил переломы рук, ребер и черепа.
По словам матери Юрия, молодой человек уже пришел в себя в больнице Неккер, где врачи боролись за его жизнь в ходе шестичасовой операции, и пытается общаться с родными. После того как история разошлась по СМИ, молодому человеку выразили поддержку известные политики и звезды, в том числе форвард "Барселоны" Антуан Гризманн и актер Омар Си. Администрация президента Франции Эмманюэля Макрона также выразила поддержку матери пострадавшего.
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