Войти
Зеленский заявил в интервью, что немного зол на Трампа
дружба народов
Зеленский заявил в интервью, что немного зол на Трампа
Шмыгаль отрицает, что школы не будут набирать 10-11 классы
резонанс
Шмыгаль отрицает, что школы не будут набирать 10-11 классы

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

инициатива
RSS

Республиканцы в Сенате США готовят альтернативный пакет экономических мер по пандемии

505
Республиканцы в Сенате США готовят альтернативный пакет экономических мер по пандемии

Группа из 10 сенаторов-республиканцев готовится представить свой пакет мер по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями, который является альтернативой плану, предложенному ранее президентом США демократом Джо Байденом. Об этом сообщается в воскресенье на сайте сенатора Сьюзан Коллинз (республиканка от штата Мэн).

«Группа из десяти сенаторов сегодня написала письмо президенту Байдену, чтобы предложить альтернативный план помощи в связи с COVID-19, который, по их мнению, может получить поддержку обеих партий», — говорится в сообщении. Законодатели просят Байдена встретиться с ними, чтобы более подробно обсудить инициативу, которую республиканцы считают компромиссной.

В своем письме законодатели отмечают, что их проект отражает многие из заявленных Байденом приоритетов в вопросе борьбы с пандемией и ее последствиями. В частности, инициатива республиканцев предполагает единовременные выплаты гражданам, расширенные выплаты в рамках пособий по безработице, помощь предприятиям малого бизнеса. «Как и ваш план, наше предложение включает выделение в общей сложности $160 млрд на расширение наших возможностей в этих областях (вакцинация, тестирование, лечение, производство средств личной защиты — Ред.), а также поддержку поставщиков медицинских услуг. ...Наше предложение также включает экономическую помощь наиболее нуждающимся американцам, подразумевая предоставление более целевой помощи, чем в плане администрации», — говорится в письме. Детали своего пакета сенаторы намерены представить в понедельник, 1 февраля.

Читайте также: Правозащитники сообщили о 4 тысячах задержанных на протестах в России

В пятницу Байден призвал Конгресс как можно скорее принять предложенный им пакет мер на $1,9 трлн. Данная инициатива предполагает выделение около $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должны быть направлены на оказание помощи населению, остальное — на стимулирование экономики. Согласно плану, до $2 тыс. суммарно увеличиваются прямые единовременные выплаты американцам. Документ содержит призыв к повышению до $15 минимальной почасовой оплаты труда в стране и введению дополнительных льгот.

США, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 31 января 2021
Суббота, 30 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Гонг! Победа нокаутом. Выносите «зеленых»

История с провалом голосования за Витренко как в капле воды отразила главные проблемы Зеленского, которые заключаются в том, что он умудрился совместить в себе все худшие черты и Ющенко, и Порошенко. Если помните, то народ под конец каденции воспринимал Ющенко как слабого президента, у которого был минимум влияния. А Порошенко упорно действовал в противофазе настроений общества.
Лаврентий Кухалейшвили
Лаврентий Кухалейшвили
правозащитник, общественный активист

Синим пламенем: Как в Приирпенье горят машины активистов и репутация местной полиции

Наш регион уже давно известен тем, что здесь местные власти крепко сплелась с криминалом, о чем в свое время на всю страну заявлял бывший Генпрокурор Юрий Луценко. Строительная мафия во главе с Карплюком крепко уцепилась за власть, потому что она дает возможность зарабатывать, без преувеличения, миллиарды на незаконных многоэтажных застройках. Всех, кто годами борется против этого произвола, эти негодяи всячески запугивают, в том числе – и такими крысиными делами, как поджог автомобилей.
Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

В мире господствует «вакцинный национализм». А где наш «вакцинный патриотизм»?

Для нас ситуация, когда США, Великобритания и другие страны Запада забрали себе всю вакцину – это вакцинный национализм. А для них – это вакцинный патриотизм. В связи с этим простой вопрос. А когда мы увидим вакцинный патриотизм от украинских политиков?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016