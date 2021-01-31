Республиканцы в Сенате США готовят альтернативный пакет экономических мер по пандемии

Группа из 10 сенаторов-республиканцев готовится представить свой пакет мер по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями, который является альтернативой плану, предложенному ранее президентом США демократом Джо Байденом. Об этом сообщается в воскресенье на сайте сенатора Сьюзан Коллинз (республиканка от штата Мэн).

«Группа из десяти сенаторов сегодня написала письмо президенту Байдену, чтобы предложить альтернативный план помощи в связи с COVID-19, который, по их мнению, может получить поддержку обеих партий», — говорится в сообщении. Законодатели просят Байдена встретиться с ними, чтобы более подробно обсудить инициативу, которую республиканцы считают компромиссной.

В своем письме законодатели отмечают, что их проект отражает многие из заявленных Байденом приоритетов в вопросе борьбы с пандемией и ее последствиями. В частности, инициатива республиканцев предполагает единовременные выплаты гражданам, расширенные выплаты в рамках пособий по безработице, помощь предприятиям малого бизнеса. «Как и ваш план, наше предложение включает выделение в общей сложности $160 млрд на расширение наших возможностей в этих областях (вакцинация, тестирование, лечение, производство средств личной защиты — Ред.), а также поддержку поставщиков медицинских услуг. ...Наше предложение также включает экономическую помощь наиболее нуждающимся американцам, подразумевая предоставление более целевой помощи, чем в плане администрации», — говорится в письме. Детали своего пакета сенаторы намерены представить в понедельник, 1 февраля.

В пятницу Байден призвал Конгресс как можно скорее принять предложенный им пакет мер на $1,9 трлн. Данная инициатива предполагает выделение около $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должны быть направлены на оказание помощи населению, остальное — на стимулирование экономики. Согласно плану, до $2 тыс. суммарно увеличиваются прямые единовременные выплаты американцам. Документ содержит призыв к повышению до $15 минимальной почасовой оплаты труда в стране и введению дополнительных льгот.