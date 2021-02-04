Почти две трети украинцев поддерживают идею перевыборов Рады – в новый парламент попадут только 4 партии

Почти две трети украинцев поддерживают идею роспуска Верховной Рады и проведения досрочных парламентских выборов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в начале февраля.

Так, по итогам проведенного 2-3 февраля опроса социологи отмечают, что идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63%, не поддерживают — 30%. В течение последних двух месяцев поддержка досрочных парламентских выборов возросла с 58 до 63%.

При этом в парламентском рейтинге лидируют «Оппозиционная платформа — За жизнь» (18,9%) и «Слуга народа» (18,6%). За партию «Европейская солидарность» — 15,2%, партию «Батькивщина» — 12,2%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 4,8%, Радикальную партию — 4,7%, партию «Сила и честь» — 4,5%, «За майбутне»- 4,4%, партию «Голос» — 3,5%, партию Шария — 3,4%, партию «Свобода» — 3,1%, партию УДАР Виталия Кличко — 2,4%, «Наш край» — 1,4%.

Помимо этого, почти две трети опрошенных украинцев — 62%, поддерживают отставку правительства и назначение нового Кабмина, не поддерживают — 29%. В течение последних двух месяцев поддержка идеи отставки и избрания нового Кабмина выросла с 60 до 62%.

Принятие закона Украины «О всеукраинском референдуме» поддерживают 58% опрошенных, не поддерживают — 28%, не определились — 14%.

Инициативу по предоставлению гражданам Украины законодательного права на частное владение огнестрельным оружием поддерживают 23%, не поддерживают — 75%.

89% поддерживают акции протеста с требованием снижения тарифов. 10% — против. При этом 36% опрошенных считают, что наибольшую ответственность за повышение тарифов несет Кабинет министров Украины, 29% возлагают ответственность на Верховную Раду, 24% — на президента.