Рада приняла закон о дистанционной работе

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы».
Как передает Укринформ, такое решение поддержали 322 народных депутата.
«Законопроект разработан с целью совершенствования правовых отношений в сфере регулирования дистанционной и надомной работы», — говорится в пояснительной записке.
Основные положения закона включают введение двух самостоятельных видов деятельности — дистанционной и надомной.
Принятый документ предусматривает право работодателя при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте жительства или другом месте по его выбору, где будет выполняться трудовая функция.
Законом предусмотрено обеспечение возможности ознакомления работника с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, сообщениями и другими документами, с которыми работник должен быть ознакомлен в письменной форме, путем обмена электронными документами.
В документе также говорится об обеспечении возможности дистанционного ознакомления работника с требованиями по охране труда путем использования современных информационно-коммуникационных технологий, в частности видеосвязи.
Предусматривается возможность работника соединять удаленную работу с работой в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя, а также возлагает на собственника или уполномоченный им орган обязательства по обеспечению безопасных и безвредных условий труда на рабочих местах на территории и в помещениях собственника.
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