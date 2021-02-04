Байден пообещал не привлекать семью к управлению государством

Президент США Джо Байден пообещал, что в отличие от времен его предшественника никто из членов его семьи не будет вовлечен в государственные дела или внешнюю политику.
«Мы будем поступать с этим, как во времена администрации Обамы-Байдена. Никто из нашей семьи или широкого семейного круга не будет вовлечен ни в какие государственные дела или внешнюю политику. И ни у кого нет должности в этом месте», — сказал он в интервью изданию People.
При экс-президенте Дональде Трампе его дочь Иванка была его первым советником, а зять Джаред Кушнер — старшим советником. Последний занимался Ближним Востоком.
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