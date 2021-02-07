AstraZeneca оказалась неэффективной против штамма из ЮАР

Разработанная британской фармакологической компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом вакцина от COVID-19 намного менее эффективна против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование, проведенное Витватерсрендским университетом (ЮАР) и Окфордом.

Они провели рандомизированное двойное слепое исследование на 2 тыс. человек. Оно показало, что инъекция вакцины от AstraZeneca, по всей видимости, не обеспечивает защиты при легком и умеренном течении болезни, вызванной вирусом из ЮАР.

При этом эффективность британского препарата против тяжелой формы болезни и влияние ее на смертность при заражении южноафриканским штаммом пока что не изучены.

Как пишет издание, так называемый вариант Кента (новый тип коронавируса, который распространяется в мире с декабря прошлого года) изначально был так же восприимчив к британской вакцине, как и прежние штаммы. Однако позже некоторые его типы — в частности, вызвавшие рост заболеваемости в Южной Африке и Бразилии — приобрели мутацию E484K. Именно она снижает эффективность препарата от AstraZeneca.

FT отмечает, что исследование может быть неполным, потому что его масштаб был не слишком большим. По словам главы Системы геномного надзора Южной Африки Тулио де Оливейры, полученные данные стали тревожным сигналом, который требует усиления контроля за COVID-19 во всем мире.

Как сообщило Reuters, со ссылкой на AstraZeneca, в фармкомпании отметили, что исследование носило выборочный характер, имело небольшой масштаб, а его участники были преимущественно молодыми здоровыми людьми. Это, по заявлениям компании, не может должным образом свидетельствовать об эффективности вакцины против штамма из ЮАР. В Оксфордском университете агентству заявили, что вместе с AstraZeneca работают над вакциной, чтобы она могла обеспечивать защиту в случае новых мутаций коронавируса.

Новый штамм коронавируса выявили в ЮАР в середине декабря. Изначально предполагалось, что он обладает более высокой заразностью, как и обнаруженный в Великобритании тип вируса. Спустя месяц южноафриканские ученые доказали, что заразность этого штамма примерно на 50% выше известных ранее вариантов SARS-CoV-2 — мутация позволяет ему легче проникать в здоровые клетки и прочнее удерживаться в них.

В январе ученые из ЮАР предупредили, что новый штамм опасен риском повторного заражения, а имеющиеся вакцины могут оказаться малоэффективны против него.