Европейский регулятор готов рассмотреть регистрацию «Спутника V»

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Теперь научный центр Гамалеи может подать заявку на регистрацию препарата в ЕС. Об этом говорится в сообщении EMA, поступившем в СМИ.
«На данном этапе мы можем сказать, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины ...В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения», — заявил представитель регулятора.
При этом в EMA отметили, что пока что не получали заявку на регистрацию от создателей «Спутника V».
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