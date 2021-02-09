В Украине из-за непогоды остались без света почти 300 населенных пунктов в 12 областях

В Украине из-за сильных порывов ветра и налипания мокрого снега обесточены 273 населенных пункта в 12 областях, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
«В ночь с 8 на 9 февраля в результате сложных погодных условий (порывы ветра, налипание мокрого снега) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 273 населенных пунктов в 12 областях, а именно: Одесская — 85, Херсонская — 54, Черновицкая — 40, Николаевская — 34, Запорожская — 12, Полтавская — 12, Киевская — 10, Кировоградская — 10, Донецкая — 7, Закарпатская — 5, Житомирская — 3 и Днепропетровска — 1», — говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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