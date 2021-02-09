Политическая партия «Слуга народа» в среду проведет съезд, на котором рассмотрит выдвижение кандидатов двум округам на довыборах в Верховную Раду, сообщила заместитель главы одноименной фракции Евгения Кравчук.
«На съезде будут рассматриваться два вопроса: выдвижение по двум округам — в Ивано-Франковской и Донецкой областях. Других вопросов в повестке дня нет», — сказала она агентству «Интерфакс-Украина».
Вместе с тем, в пресс-службе партии «Слуга народа» агентству сообщили, что речь идет о 50-м и 87-м одномандатных избирательных округах. Также после съезда состоится брифинг председателя партии Александра Корниенко и кандидатов в народные депутаты Украины от партии на этих округах.
Как сообщалось, промежуточные выборы в округах № 50 и № 87 в Верховную Раду состоятся 28 марта 2021г.
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