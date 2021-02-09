Войти
Зеленский хочет восстановить профессионально-техническое образование
официально
Зеленский хочет восстановить профессионально-техническое образование
«Красная зона» карантина будет вводиться отдельным решением
инициатива
«Красная зона» карантина будет вводиться отдельным решением

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Украина инициирует переговоры с Германией о производстве «зеленого» водорода

303
Украина инициирует переговоры с Германией о производстве «зеленого» водорода

И.о. главы Минэнерго Украины Юрий Витренко в рамках обсуждаемого с немецкой стороной сотрудничества в водородной экономике предложит рассмотреть возможность авансирования транспортировки или экспорта «зеленого» водорода из Украины в Германию.

«Мы хотели бы рассмотреть вопрос о возможности структурирования соответствующих контрактов, предусматривающие авансовые платежи со стороны Германии за „зеленый“ водород», — цитирует пресс-служба Минэнерго слова Витренко видеоконференции с представителями Федерального министерства экономики и энергетики Германии, прошедшей на днях.

По словам и.о. министра, с помощью аванса Украина сможет финансировать развитие зеленой и водной энергетики, которая замещает угольную генерацию.

«Нужно переходить от вложения средств в угольную генерацию к инвестированию в возобновляемые источники, системы накопления энергии, новейшие технологии — это позволит Украине избавиться угольной зависимости», — отметил Витренко.

По словам экспертов, транспортировка водорода может также стать альтернативой транзиту газа, объемы которого могут еще упасть после завершения контракта с «Газпромом» в 2025 году.

Участники встречи во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем также обсудили сотрудничество с немецким обществом над проектом трансформации угольных регионов, который будет внедряться при поддержке правительства Германии.

«Важно, что сегодня во время встречи с немецкими партнерами глава правительства впервые провозгласил конкретные даты отказа Украины от использования угля, мы рассматриваем несколько сценариев постепенного отказа», — прокомментировал встречу заместитель министра энергетики Ярослав Демченков.

Читайте также: В ВОЗ считают крайне маловероятным происхождение COVID-19 из лаборатории

По его словам, первый сценарий предполагает выполнить постепенный отказ до 2040 года. Он возможен при условии получения Украиной международной финансовой поддержки процесса физического закрытия шахт, интеграции украинских и европейских энергетических рынков и реализации инвестиционных проектов по замещению тепловой угольной генерации климатически-нейтральными мощностями.

«Другой сценарий — пессимистический — это отказ от использования угля к 2070 году. Мы должны усилить международное сотрудничество и сделать технологический скачок, чтобы достичь цели к 2040 году и стать климатически нейтральной страной к 2050 году», — дополнил он.

Юрий Витренко, ФРГ, водород
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 9 февраля 2021
Понедельник, 8 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

В истории с «наездом» на телеканалы Зеленский и компания повели себя как гопники из подворотни. Потому что законы Украины не знают такого понятия как санкции против украинского гражданина. Не говоря уже о том, что в постановлении Верховной Рады 2018 года, на которое ссылается СНБО, нет ни слова о Тарасе Козаке и телеканале ZIK. А это называется ПОДЛОГ. Значит, это не санкции – ЭТО ГОП-СТОП.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Зеленский против телеканалов: Победа, «перемога» или «выстрел себе в ногу?»

Зеленский и его команда совершили разворот на 180 градусов. Во время выборов Зеленский обещал Порошенко «Я – Ваш приговор» и намекал, что «слуги» будут сажать проворовавшихся представителей прошлой власти. А теперь Зеленский и компания начали политические репрессии против СМИ, ассоциированных с ОПЗЖ, показав, что считают партию Медведчука своим главным политическим оппонентом.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Зеленский против СМИ: Когда сила – это на самом деле бессилие

Чтобы понять, что нас ждет, достаточно посмотреть на историю известных диктатур XX века. И начать надо с понимания, что простого человека при диктатуре ничего хорошего не ждет. Потому что диктатура нужна, чтобы подавлять большинство, которое не устраивает нищета, безработица, коррупция и беспредел.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016