Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента экс-президенту США Дональду Трампу. Трансляция процесса велась телеканалом CNBC и другими американскими СМИ.
За обвинение бывшему главе государства в подстрекательстве к мятежу проголосовали 57 членов верхней палаты конгресса. Против высказались 43 сенатора. Для утверждения импичмента требовалось минимум 67 голосов «за».
Рассмотрение импичменту Трампу началось 9 февраля после утверждения ее процедуры днем ранее. Вечером 13 февраля стороны защиты и обвинения решили не допрашивать свидетелей, чтобы не затягивать процесс. На финальные аргументы сторонам потребовалось менее двух часов из отведенных четырех.
Сам Трамп отказался присутствовать на процессе и давать показания. Обвинители экс-президента заявляли, что отказ может рассматриваться в пользу виновности бывшего хозяина Белого дома. Его защита считала импичмент неконституционным, поскольку Трамп больше не занимает государственный пост.
6 января несогласные с итогами выборов президента сторонники Трампа после митинга в его поддержку в Вашингтоне взяли штурмом здание Капитолия. В результате зданию был нанесен ущерб, погибли пять человек (среди них один полицейский), не менее 60 человек были ранены.
После этого члены американского конгресса, в том числе несколько республиканцев обвинили Трампа в подстрекательстве к беспорядкам и призвали объявить ему импичмент. Он стал первым в истории США повторным импичментом президенту.
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