В Гвинее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола

Власти Гвинеи объявили о начале на юге страны эпидемии лихорадки Эбола. Об этом сообщил новостной портал Guinee114 со ссылкой на заявление правительства.
«Правительство Гвинеи объявляет об эпидемии заболевания, вызываемого вирусом Эбола, в префектуре Нзерекоре, районе Гуеке», — говорится в заявлении.
По данным властей, первый случай Эболы был зафиксирован в городе Гуеке у медсестры, которая скончалась 28 января. Позднее у семи человек, которые присутствовали на похоронах медсестры, выявили заболевание. Из них трое умерли.
На кризисном совещании было принято решение о введении ряда мер по противодействию распространения лихорадки, в том числе выявление и изоляцию всех, кто контактировал с заболевшими Эболой.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что сейчас проводятся проверочные тестирования.
Вирус Эбола вызывает острую инфекцию, которая поражает людей и животных. Эпидемия болезни началась в 2015 году в Западной Африке и прежде всего затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
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