Эксперт ВОЗ назвал самую вероятную версию происхождения коронавируса

Первоначально коронавирус мог распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии летучими мышами, считает член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак.
По его мнению, это путь передачи, на который «следует обратить наибольшее внимание». Как заявил Дасзак в интервью The New York Times, от летучих мышей инфекция попала на ферму с дикими животными, где ей могли заразиться сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. Дальнейшее распространение вирус получил после того, как попал на рынок в Ухане, говорит Дасзак.
В материале отмечается, что специалисты ВОЗ не смогли получить доступ к личным данным части пациентов из-за политики конфиденциальности в Китае. Кроме того, некоторые люди, переболевшие COVID-19, отказались встречаться с представителями организации.
Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке вируса или возможном искусственном происхождении SARS-CoV-2. Они также побывали в местной больнице, на рынке морепродуктов «Хуанань» и в центре по контролю и профилактике заболеваний. Эксперты сомневаются в прямом попадании SARS-CoV-2 от летучих мышей на рынок и предполагают, что был промежуточный переносчик инфекции. Как подчеркнули специалисты, передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.
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