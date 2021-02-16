Pfizer подала документы для регистрации своей вакцины в Украине

Украина получила необходимые документы от компании Pfizer для регистрации ее COVID-вакцины и планирует провести разрешительные процедуры в течение следующих дней.

Об этом заявил во вторник во время онлайн-конференции, организованной Американско-Украинском Деловым советом министр здравоохранения Украины Макcим Степанов.

Напомним, ранее стало известно, что вакцину Oxford/AstraZeneca против COVID-19 подали на регистрацию в Украине под обязательство для экстренного медицинского применения.

Как сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ), заявка на регистрацию подана в Государственный экспертный центр (ГЭЦ) Министерства здравоохранения в понедельник, 15 февраля.