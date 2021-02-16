В США подтвердили позицию по «Северному потоку — 2»

Позиция администрации США по проекту «Северный поток 2» не изменилась, это плохая сделка, заявила во вторник журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Наша позиция по „Северному потоку 2“ была ясной и остается неизменной. Президент Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляцими и потому что это идет в разрез с собственными провозглашенными Европой целями в сфере энергетики и безопасности», — сказала она в ответ на просьбу сказать, не рассматривает ли администрация возможность исключения из санкций в связи с сообщениями о подобных просьбах со стороны Германии.

По словам Псаки, США продолжают следить за действиями по завершению строительства или проведению сертификации газопровода.

«Если такие действия будут иметь место, мы будем решать вопрос применимости санкций. Важно понимать, что санкции — это только один из многих важных инструментов обеспечения энергобезопасности», — сказала она.

США будут делать это в сотрудничестве с союзниками и партнерами, добавила она.

Во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников сообщила о том, что администрация США во главе с президентом Джо Байденом начала переговоры с руководством Германии с целью определить будущее проекта «Северный поток — 2».

Ранее газета Financial Times сообщила, что ФРГ рассчитывает убедить США отказаться от санкций против «Северного потока — 2». В частности, немецкие политики рассматривают возможность применения механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть «Северный поток — 2», если Россия, например, окажет давление на Украину и произвольно сократит поставки через ее газотранспортную систему.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.