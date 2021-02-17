Украина с 22 февраля может вернуться к адаптивному карантину

Украина может вернуться к адаптивному карантину 22 февраля – такая дата указана в проекте постановления правительства, которое планируют рассмотреть на сегодняшнем заседании.
«Внести в акты Кабинета министров Украины прилагаемые изменения. Это постановление вступает в силу 22 февраля 2021 года», - говорится в документе.
Ранее главный санврач Виктор Ляшко говорил, что решение о возвращении к адаптивному карантину правительство должно принять до 18 февраля.
Всю страну вновь поделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны, но принцип разделения будет новым.
При разделении, будут учитывать такие показатели:
Зеленая зона предусматривает отмену всех ограничений.
Желтая зона предусматривает те ограничения, которые действуют на данный момент. Тогда как согласно предыдущему разделению, действующие ограничения соответствовали оранжевой зоне. После возвращения к адаптивному карантину вся Украина будет именно в желтой зоне.
Оранжевая зона будет вводиться при превышении одного из пяти показателей.
Красная зона с ограничениями как во время январского локдауна будет вводиться при превышении двух из пяти контрольных показателей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016