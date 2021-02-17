Украина с 22 февраля может вернуться к адаптивному карантину

Украина может вернуться к адаптивному карантину 22 февраля – такая дата указана в проекте постановления правительства, которое планируют рассмотреть на сегодняшнем заседании.

«Внести в акты Кабинета министров Украины прилагаемые изменения. Это постановление вступает в силу 22 февраля 2021 года», - говорится в документе.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко говорил, что решение о возвращении к адаптивному карантину правительство должно принять до 18 февраля.

Всю страну вновь поделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны, но принцип разделения будет новым.

При разделении, будут учитывать такие показатели:

загруженность больниц - более 65%;

менее 300 ПЦР-тестов за 7 дней на 100 тыс. населения;

более 60 госпитализированных с подтверждением или подозрением COVID за 7 дней на 100 тыс. населения;

коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген - более 20%;

более 50% госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Зеленая зона предусматривает отмену всех ограничений.

Желтая зона предусматривает те ограничения, которые действуют на данный момент. Тогда как согласно предыдущему разделению, действующие ограничения соответствовали оранжевой зоне. После возвращения к адаптивному карантину вся Украина будет именно в желтой зоне.

Оранжевая зона будет вводиться при превышении одного из пяти показателей.

Красная зона с ограничениями как во время январского локдауна будет вводиться при превышении двух из пяти контрольных показателей.