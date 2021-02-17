В Турции начнут смягчать ограничения из-за COVID-19

Ограничительные меры по коронавирусу будут постепенно смягчаться в Турции, начиная с марта, в зависимости от эпидситуации на местах, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в среду.

В Турции действует комендантский час с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Помимо этого, в Турции необходимо везде соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Рестораны, кафе, ночные клубы и прочие увеселительные заведения закрыты, общепит работает «на вынос».

«С учетом динамики борьбы с коронавирусом и наших успехов, в начале марте мы начинаем постепенное снятие ограничений. Мы разделим регионы на четыре категории — высокого риска, умеренного, среднего и низкого. По этим группам будут приниматься отдельные решения в каждой провинции, начиная с постепенной отмены комендантского часа по выходным», — сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.

Он добавил, что в ближайшие дни будет обнародована дорожная карта относительно открытия ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания.

По его словам, в Турции от коронавируса уже вакцинировались более 5,5 миллиона человек.