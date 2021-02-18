В Украине за сутки 6 237 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 6 237 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели — 5 225 человек, умерло 163 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«6237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 февраля 2021 года. В частности, заболели 413 детей и 276 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали — 2222 человека, летальниых случаев — 163, выздоровели — 5225 человек», — написал министр на своей странице в Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 17 февраля сообщалось о 4 286 случаях COVID-19, 16 февраля министр сообщал о 3 143 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 февраля было зафиксировано 2 332 новых случаев коронавирусной болезни, 14 февраля сообщалось о 3 094 случаях инфицирования COVID-19, 13 февраля было 5 182 случаев, 12 февраля министр сообщал о 4 773 новых больных, 11 февраля — 5 039 — случаев, 10 февраля — 3 409 случаев, 9 февраля — 2 656 случаев, 8 февраля — 2 141 случай.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 287 141 человека, 24 852 человек — умерли, выздоровели — 1 134 120 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Киеве (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.