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ОАСК арестовал банковские счета ФК «Тандем-Финанс» («2click») по делу о налоговом долге на сумму 1,187 млрд грн

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ОАСК арестовал банковские счета ФК «Тандем-Финанс» («2click») по делу о налоговом долге на сумму 1,187 млрд грн

Окружной административный суд Киева своим решением от 16 февраля 2021 года, рассмотрев дело № 640/8065/20, частично удовлетворил иск Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве и наложил арест на денежные средства и другие ценности ООО «Финансовая компания „Тандем-Финанс“ (ФК „Тандем-Финанс“, ТМ и сеть платежных терминалов „2click“), находящихся в банке на сумму налогового долга в размере 9,1 млн грн.

Согласно опубликованному решению суда, истцом доказано наличие налогового долга у ООО „Финансовая компания“ Тандем-Финанс» в размере почти 1,187 млрд грн.

«Суд считает, что истцом доказано наличие у Общества с ограниченной ответственностью „Финансовая компания“ Тандем-Финанс» налогового долга в общем размере 1 186 565 849 грн, а также наличие оснований для наложение ареста на денежные средства и другие ценности Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания» Тандем-Финанс«, находящихся в банках на сумму налогового долга в размере 1 186 565 849 грн. Вместе с тем, истцом доказано наличие надлежащих источников погашения указанного долга исключительно в сумме 9,1 млн грн. Таким образом, имеются основания для частичного удовлетворения исковых требований путем наложения ареста на денежные средства и другие ценности Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания» Тандем-Финанс", находящихся в банке на сумму налогового долга в размере 9,1 млн грн«, — говорится в решении суда.

Данная сумма, а именно 9,1 млн грн, является уставным капиталом ФК «Тандем-Финанс». Таким образом государство потеряло около 1,177 млрд грн налогов.

По данным Youcontrol, ФК «Тандем-Финанс» было основано в 2014 году. Собственниками этой компании, которая занимается кредитно-денежным посредничеством, через ООО «Франк Лин пей» являются Виталий Павленко и Андрей Серватяк, а директором — Екатерина Веремеенко.

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Как сообщают СМИ со ссылкой на источники на украинском финансовом рынке, собственники ФК «Тандем-Финанс» не так давно купили новую финансовую компанию с аналогичным видом деятельности — ООО «ФК «№ 1» (38945877) и после судебного решения и блокирования счетов, переводят денежные потоки на нее.

ОАСК, Тандем-Финанс, 2click
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Понедельник, 22 февраля 2021
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