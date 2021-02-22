ОАСК арестовал банковские счета ФК «Тандем-Финанс» («2click») по делу о налоговом долге на сумму 1,187 млрд грн

Окружной административный суд Киева своим решением от 16 февраля 2021 года, рассмотрев дело № 640/8065/20, частично удовлетворил иск Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве и наложил арест на денежные средства и другие ценности ООО «Финансовая компания „Тандем-Финанс“ (ФК „Тандем-Финанс“, ТМ и сеть платежных терминалов „2click“), находящихся в банке на сумму налогового долга в размере 9,1 млн грн.
Согласно опубликованному решению суда, истцом доказано наличие налогового долга у ООО „Финансовая компания“ Тандем-Финанс» в размере почти 1,187 млрд грн.
«Суд считает, что истцом доказано наличие у Общества с ограниченной ответственностью „Финансовая компания“ Тандем-Финанс» налогового долга в общем размере 1 186 565 849 грн, а также наличие оснований для наложение ареста на денежные средства и другие ценности Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания» Тандем-Финанс«, находящихся в банках на сумму налогового долга в размере 1 186 565 849 грн. Вместе с тем, истцом доказано наличие надлежащих источников погашения указанного долга исключительно в сумме 9,1 млн грн. Таким образом, имеются основания для частичного удовлетворения исковых требований путем наложения ареста на денежные средства и другие ценности Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания» Тандем-Финанс", находящихся в банке на сумму налогового долга в размере 9,1 млн грн«, — говорится в решении суда.
Данная сумма, а именно 9,1 млн грн, является уставным капиталом ФК «Тандем-Финанс». Таким образом государство потеряло около 1,177 млрд грн налогов.
По данным Youcontrol, ФК «Тандем-Финанс» было основано в 2014 году. Собственниками этой компании, которая занимается кредитно-денежным посредничеством, через ООО «Франк Лин пей» являются Виталий Павленко и Андрей Серватяк, а директором — Екатерина Веремеенко.
Как сообщают СМИ со ссылкой на источники на украинском финансовом рынке, собственники ФК «Тандем-Финанс» не так давно купили новую финансовую компанию с аналогичным видом деятельности — ООО «ФК «№ 1» (38945877) и после судебного решения и блокирования счетов, переводят денежные потоки на нее.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016