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Первая партия вакцины от коронавируса может прибыть уже завтра и это будет не Pfizer

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Первая партия вакцины от коронавируса может прибыть уже завтра и это будет не Pfizer

Первые партии вакцины от коронавируса в Украину прибудут 23 февраля утром, это будет препарат компании AstraZeneca. Об этом в понедельник, общаясь с журналистами, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Вакцина уже в пути. Она, я надеюсь, будет в Украине утром», — отметил он, уточнив, что имеет в виду 23 февраля.

Тимошенко также сообщил, что это будет препарат компании AstraZeneca, который станет первой вакциной от коронавируса для Украины.

По словам Тимошенко, Украина ожидала получить вакцину от коронавируса компании Pfizer в феврале, однако поставка перенесена на начало марта.

«Это (поставки вакцины Pfizer, — Ред.) должно было произойти в конце февраля. К сожалению, программа сделала изменение дат доставки. Ожидаем в начале марта», — отметил он.

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Тимошенко уточнил, что вакцина Pfizer в Украину поступит в рамках глобальной инициативы COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

 

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