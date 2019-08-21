Юрист сомневается в законности следственных действий в отношении Окружного админсуда Киева

Прослушка и другие следственные действия в отношении Окружного адмисуда Киева формально проводились по не имеющему к нему отношению «делу Майдана». Это ставит под вопрос законность собранных доказательств и возможность использования их в уголовном прооцессе. Об этом заявил председатель адвокатского объединения «Бебель, Демура и партнеры» Алексей Бебель.

«Довольно странно то, в рамках которого уголовного производства проводились негласные розыскные следственные действия. Они проводились в рамках так называемого „дела Майдана“, где рассматриваются нарушения в отношении участников акций протеста и т.д. То есть, первый вопрос, который возникает в данном случае — это какие именно факты были установлены в рамках этих негласных розыскных следственных действий в помещении Окружного административного суда г. Киева, касающиеся данного уголовного производства? Ведь о каких-либо достижениях нам никто ничего не сообщил. А разрешение на проведение негласных следственных действий было предоставлено именно с этой целью, а не с целью выявления каких-либо других фактов», — отметил он.

Юрист в целом не понимает, как уголовное производство в отношении судей может помочь следователям выявить нарушения прав и законов в отношении участников акций протеста, и как именно негласные следственные действия могли здесь помочь следствию.

«То есть мы видим явно нелогичные действия, которые совсем не связаны с практикой досудебного расследования подобного рода уголовных производств. Учитывая это, у меня возникают вопросы, а в процессуальный ли способ, то есть в соответствии ли с Уголовно-процессуальным кодексом были собраны доказательства? Если будет доказано, что они собирались с нарушениями, то это уже не доказательства, а просто некие факты, и в данном случае к прокурорам вопросов больше чем ответов», — заявил он.

Напомним, 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками по «делу Майдана». Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

Тогда же были представлены материалы негласного наблюдения, якобы свидетельствующие о нарушении судьями закона.

В суде считают обвинения необоснованными и заявляют о политическом давлении, а записи разговоров называют сфабрикованными.