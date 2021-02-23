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Цена нефти поднялась до уровня января прошлого года

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Цена нефти поднялась до уровня января прошлого года

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на торгах 23 февраля поднялась до $66,69 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Нефтяные котировки превысили отметку $66 за баррель впервые с 20 января 2020 года.

Американская нефть WTI находится на уровне $62,56 за баррель с поставкой в апреле. На максимуме цена доходила до $62,99 за баррель.

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В феврале цены на нефть вернулись на допандемийный уровень. Причиной их роста в том числе стали аномальные морозы в крупнейшем нефтедобывающем штате США — Техасе, которые привели к закрытию скважин. Температура там опускалась ниже минус 18 градусов. Помимо этого, на цены повлиял оптимизм в отношении восстановления мировой экономики благодаря развертыванию программы вакцинации против коронавируса.

нефть
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