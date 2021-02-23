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В Грузии арестовали главу партии Саакашвили

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В Грузии арестовали главу партии Саакашвили

Сотрудники полиции штурмовали офис оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и арестовали ее лидера Ника Мелия. Кадры задержания показало Общественное телевидение Грузии.

По данным телеканала, Мелия был задержан в одном из кабинетов офиса партии в Тбилиси, в котором он забаррикадировался вместе со своими сторонниками.

По информации телеканала «Рустави 2», во время штурма офиса ЕНД силовики применили слезоточивый газ. Об этом также сообщил портал «Новости Грузия». По его данным, силовики вывезли Мелию с территории офиса на бронированной машине.

На улице находятся гражданские активисты, сторонники «Единого национального движения», а также лидеры других оппозиционных партий. Они скандируют лозунги в знак протеста против действий полиции, однако избегают столкновений с правоохранителями.

Тбилисский городской суд 17 февраля санкционировал арест Мелии за неуплату залога по делу о беспорядках. Решение суда вызвало политический кризис в стране. 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. В этот день полицейские впервые пришли арестовывать Мелию, который с 16 февраля находился в офисе партии, однако сторонники «Единого национального движения» не пропустили их в здание.

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Уголовное дело против Мелии, который в декабре 2020 года возглавил «Единое национальное движение», возбуждено в июне 2019 года. Его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках 20 и 21 июня 2019 года, которые завершились попыткой штурма здания парламента. В июне 2019 года суд освободил его под залог и обязал носить электронный браслет, однако в ноябре 2020 года на митинге против результатов парламентских выборов он демонстративно снял и выбросил браслет. После этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством увеличить размер залога, который Мелия платить отказался, заявив о политическом преследовании. Если политика признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы.

Грузия, Михаил Саакашвили, Ника Мелия
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